2011 में शिवसेना कार्यालय में गोलीबारी, अंगरक्षक श्यामसुंदर यादव की मौत, 2025 में सूरत से राजेश रामशिरोमणि शुक्ला अरेस्ट, 14 साल से बदलता रहा ठिकाना
ठाणेः महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 14 वर्षों से फरार हत्या के एक आरोपी को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह मामला 24 नवंबर 2011 को ठाणे जिले के अंबरनाथ इलाके में शिवसेना के एक कार्यालय पर हुई गोलीबारी से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार इस हमले में एक स्थानीय नेता के अंगरक्षक श्यामसुंदर यादव की मौत हो गई थी।
घटना के बाद शिवाजीनगर पुलिस ने हत्या, सबूत नष्ट करने और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस की एक विज्ञप्ति में बताया गया कि इस मामले में कुछ आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। वहीं, राजेश रामशिरोमणि शुक्ला (51) नामक आरोपी फरार था।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए शुक्ला लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा। तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल निगरानी, और खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने हाल में सूरत में उसकी मौजूदगी का पता लगाया। विज्ञप्ति में कहा गया कि पुलिस की एक टीम ने जाल बिछाकर मंगलवार को उसे सूरत से गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली में पुलिस की गाड़ी चाय के खोखे से टकराई, एक व्यक्ति की मौत
दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में बृहस्पतिवार सुबह पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) की एक वैन के सड़क किनारे चाय के खोखे से टकरा जाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह करीब पांच बजे की है, जब गंगाराम (55) अपने चाय के खोखे में सो रहे थे।
उन्होंने बताया कि गंगाराम का बेटा उनके साथ दिल्ली में रहता है, जबकि उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में रहती हैं। अधिकारी ने कहा, ‘‘पीसीआर वैन में मौजूद दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है।’’ पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
पुणे में कार और ट्रक की टक्कर से दो छात्रों की मौत, दो अन्य घायल
महाराष्ट्र के पुणे जिले में बृहस्पतिवार सुबह मुंबई-बेंगलुरु राजमार्ग पर एक कार के ट्रक से टकरा जाने की घटना में कम से कम दो कॉलेज छात्रों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना सुबह लगभग पौने छह बजे देहू रोड स्थित ईदगाह मैदान के पास हुई, जब चार छात्र लोनावला हिल स्टेशन से लौट रहे थे।
देहू रोड थाने के एक अधिकारी ने बताया कि कार ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। चारों छात्र सिंबायोसिस कॉलेज में बीबीए की पढ़ाई कर रहे थे और वे घूमने के लिए लोनावला गए थे। हादसा उस समय हुआ जब वे पुणे लौट रहे थे। अधिकारी ने बताया, ‘‘दुर्घटना में दिव्य राज सिंह राठौड़ (20) और सिद्धांत आनंद शेखर (20) की मौके पर ही मौत हो गई,
जबकि दो अन्य छात्र हर्ष मिश्रा (21) और निहार तंबोली (20) मामूली रूप से घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।’’ पुलिस ने बताया कि मुंबई के वडाला निवासी ट्रक चालक मनीष कुमार सूरज मणिपाल (39) को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच जारी है।