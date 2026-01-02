Thane News: 69 साल के बुजुर्ग की देखभाल करता था रोहन, नियत बिगड़ी तो खाते से उड़ाए 15 लाख

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 2, 2026 10:07 IST2026-01-02T10:06:56+5:302026-01-02T10:07:01+5:30

Thane News: शिकायत के मुताबिक, बुजुर्ग की जानकारी या सहमति के बिना 14,97,985 रुपये विभिन्न बैंक खातों में अंतरित कर दिए गए।

Thane Case filed against caretaker for withdrawing Rs 15 lakh from elderly man account | Thane News: 69 साल के बुजुर्ग की देखभाल करता था रोहन, नियत बिगड़ी तो खाते से उड़ाए 15 लाख

फाइल फोटो

Thane News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के मोबाइल फोन और डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का दुरुपयोग कर उनके बैंक खाते से करीब 15 लाख रुपये निकालने के आरोप में उनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति (केयरटेकर) के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार ‘केयरटेकर’ रोहन राजभर के खिलाफ यह कार्रवाई डोम्बिवली क्षेत्र के निवासी बुजुर्ग की 33 वर्षीय बेटी की शिकायत पर की गई है।

अधिकारी ने कहा, ‘‘शिकायतकर्ता ने बताया कि राजभर ने नवंबर से दिसंबर 2025 के बीच उनके 69 वर्षीय पिता के ‘केयरटेकर’ के तौर पर काम किया था। इस दौरान राजभर ने कथित तौर पर बुजुर्ग के मोबाइल फोन और बैंकिंग विवरणों तक पहुंच बना ली और उनका इस्तेमाल कर रुपये निकाल लिए।’’

शिकायत के मुताबिक, बुजुर्ग की जानकारी या सहमति के बिना 14,97,985 रुपये विभिन्न बैंक खातों में अंतरित कर दिए गए। परिवार द्वारा बैंक खातों का विवरण जांचने के बाद इन लेन-देन का पता चला। अधिकारी ने बताया कि डोम्बिवली पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा कि धन के लेन-देन की कड़ी की जांच की जा रही है, जिन खातों में रुपये अंतरित किए गए हैं उनकी पहचान की जा रही है और यह पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि क्या इस कथित धोखाधड़ी में अन्य लोग भी शामिल थे। 

Web Title: Thane Case filed against caretaker for withdrawing Rs 15 lakh from elderly man account

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Thane PoliceThane Policemaharshtraमहाराष्ट्रक्राइम न्यूज हिंदी