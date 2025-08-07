Shahdara Murder: बेटी बनी पिता की कातिल, तवा मारकर ले ली जान; जानें क्या है पूरा मामला
Shahdara Murder: शिवम के अनुसार, घटना के समय उसकी बहन अनु (32), उसकी माँ बाला देवी और उसकी पत्नी प्रिया (29) सभी बुध बाज़ार, रामनगर, शाहदरा स्थित अपने घर पर थे। मृतक की अविवाहित बेटी अनु अपने माता-पिता के साथ रहती थी।
Shahdara Murder: दिल्ली के शाहदरा में एक कलयुगी बेटी ने अपने ही पिता की पीटकर हत्या कर दी। इस सनसनी खेज मामले का खुलासा होते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि 32 वर्षीय बेटी ने अपने पिता को घर में तवे से मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद पिता की मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 3 बजे, अनु नाम की आरोपी महिला ने अपने पिता टेक चंद गोयल (55) पर तवे से वार किया। उनके बेटे ने उन्हें जीटीबी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
डीसीपी (शाहदरा) प्रशांत प्रिय गौतम ने कहा, "दोपहर 3.56 बजे, जीटीबी अस्पताल से एमएस पार्क पुलिस स्टेशन को शाहदरा के रामनगर स्थित बुध बाजार निवासी टेक चंद गोयल नामक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली। उनके बेटे शिवम उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल लाए थे। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।"
शिवम ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि घटना के समय अनु, उनकी माँ बाला देवी और उनकी पत्नी प्रिया (29) घर पर मौजूद थे।
55 साल पिता की 32 साल की बेटी ने की हत्या
बेटे ने बहन पर लगाया पिता के हत्या का आरोप
बेटी ने तवे से मारकर की अपने पिता की हत्या
शिवम ने अपनी पत्नी प्रीति के बयान के आधार पर आगे आरोप लगाया कि उनके पिता टेक चंद गोयल पर उनकी बेटी अनु ने तवे से हमला किया था। कथित तौर पर इस हमले में उनके पिता को गंभीर चोटें आईं।
आरोपी अनु को हिरासत में ले लिया गया है और जाँच जारी रहने के साथ ही उचित कानूनी कार्यवाही शुरू की जा रही है। अधिकारी इस दुखद पारिवारिक विवाद से जुड़ी परिस्थितियों की जाँच कर रहे हैं।