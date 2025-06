VIDEO: जेल में बंद गैंगस्टर की मां पर चली गोलियां, हरजीत कौर समेत दो लोगों की मौत; CCTV में कैद हुआ हमला

Punjab: जेल में बंद पंजाब का गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां पर जानलेवा हमला हुआ है। गुरुवार देर रात दो बाइक सवारों ने गैंगस्टर की मां पर गोलियां चलाई जिसमें उनकी मौत हो गई। इस हमले में उनके ड्राइवर करणवीर सिंह की भी मौत हो गई, जिन्हें बटाला सिविल अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया।

शूटिंग की घटना के सीसीटीवी दृश्य इंटरनेट पर सामने आए हैं, जिसमें दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों को दिखाया गया है, जिन्होंने रात करीब 10:45 बजे कादियान रोड पर एक बेकरी के बाहर एक सफेद स्कॉर्पियो एसयूवी पर करीब से गोलियां चलाईं। मूल रूप से भगवानपुर गांव की रहने वाली और वर्तमान में अर्बन एस्टेट में रहने वाली हरजीत कौर कथित तौर पर शूटिंग के समय वाहन में बैठी हुई थी।

Breaking : Gangster Jaggu Bhagwanpuria’s mother shot dead in a firing incident in Batala. Two shooters opened fire on a Scorpio car driver Karanvir Singh died on the spot, while Bhagwanpuria’s mother succumbed to injuries on the way to Amritsar hospital. pic.twitter.com/H7idu64jCN