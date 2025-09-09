पैसा ही सबकुछ?, नाना बंडू आंदेकर ने नाती आयुष कोमकर की गोली मारकर हत्या, अब तक 8 अरेस्ट
September 9, 2025
Pune Police: बंडू आंदेकर और तीन अन्य को बुलढाणा जिले के मेहकर से गिरफ्तार किया, जब वे फरार होने की कोशिश कर रहे थे।
पुणेः पुणे पुलिस ने पिछले साल हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता वनराज आंदेकर की हत्या के आरोपी के बेटे की ‘‘रंजिश के चलते’’ हत्या किए जाने के मामले में छह और लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में आंदेकर गिरोह के सरगना बंडू आंदेकर शामिल हैं। युवक की हत्या के मामले में अब तक कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बंडू आंदेकर, मृतक आयुष कोमकर (18) का नाना है। आयुष की पांच सितंबर की शाम नाना पेठ इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया, ‘‘हमने बंडू आंदेकर और तीन अन्य को बुलढाणा जिले के मेहकर से गिरफ्तार किया, जब वे फरार होने की कोशिश कर रहे थे। दो अन्य आरोपियों को पुणे से गिरफ्तार किया गया।’’ वनराज की बहन संजीवनी और आयुष के पिता गणेश कोमकर भी राकांपा नेता की हत्या के आरोपी हैं।
पुलिस ने पहले बताया था कि पिछले साल एक सितंबर को इसी इलाके में कथित तौर पर संपत्ति के विवाद के कारण वनराज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि आयुष की हत्या की साजिश कथित तौर पर वनराज के पिता बंडू आंदेकर और अन्य रिश्तेदारों ने रची थी।
पुलिस ने पांच सितंबर को आयुष पर हुए हमले के सिलसिले में पहले भी यश पाटिल और अमित पाटोले को गिरफ्तार किया था। गणेश कोमकर, संजीवनी और अन्य वनराज की हत्या के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।