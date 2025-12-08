केस के सिलसिले में बयान दर्ज कराने थाने गई थी महिला, परिसर में कांस्टेबल ने किया दुष्कर्म

Highlights अधिकारी ने बताया कि महिला एक मामले के सिलसिले में अपना बयान दर्ज कराने थाने गई थी। अधिकारी ने बताया कि कासा थाना प्रभारी का तबादला कर दिया गया है।

पालघरः महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक महिला से दुष्कर्म के आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पालघर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कथित घटना पिछले सप्ताह कासा थाना क्षेत्र की है। अधिकारी ने बताया कि महिला एक मामले के सिलसिले में अपना बयान दर्ज कराने थाने गई थी।

उन्होंने बताया कि कांस्टेबल ने परिसर में ही उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज कर रविवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने बताया कि कासा थाना प्रभारी का तबादला कर दिया गया है।

Web Title: palghar woman gone police station record statement connection case constable raped her inside premises