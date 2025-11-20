पालघर स्कूलः एक किमी दूर पानी लाने के लिए भेजा, देर से लौटे तो जमकर मारा, पिटाई से परेशान होकर छात्र जंगल में भागे
Palghar:महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में समय पर पानी लाने में नाकाम रहने पर शिक्षकों द्वारा की गई पिटाई के खौफ से कुछ छात्र जंगल की ओर भाग गए। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में जव्हार के जांभूल मठ क्षेत्र में स्थित जिला परिषद के एक स्कूल में हुई इस घटना की शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है।
यह घटना जिले के एक स्कूल में कक्षा छह के छात्र की मौत की पृष्ठभूमि में सामने आई है। उस छात्र को कथित तौर पर स्कूल देर से आने के लिए 100 उठक-बैठक करने के लिए मजबूर किया गया था। छात्रों के अभिभावकों ने बुधवार को जिला परिषद को एक ज्ञापन सौंपा है।
इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षण कर्मचारियों ने छात्रों को लगभग एक किलोमीटर दूर स्थित स्रोत से पानी लाने के लिए भेजा था और जब वे देर से लौटे तो उनकी पिटाई की। अभिभावकों ने दावा किया कि पिटाई से परेशान होकर छात्रों के एक समूह ने स्कूल परिसर छोड़ दिया और पास के जंगल में भाग गए।
उन्होंने घटना में शामिल शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जिला परिषद की प्राथमिक शिक्षा अधिकारी सोनाली मातेकर ने कहा, "जिला परिषद ने इन आरोपों की जांच शुरू कर दी है और रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दल पहले ही स्कूल में पहुंच चुके हैं।"