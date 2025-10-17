13 वर्षीय आदिवासी लड़की की जबरन शादी, तस्करी और कई बार यौन उत्पीड़न, अहिल्यानगर में विवाह, दूल्हा और परिवार के 5 सदस्य पर केस

Highlights दूल्हे के माता- पिता ने भी पीड़िता का मानसिक उत्पीड़न किया। मामला कई क्षेत्राधिकारों से जुड़ा है। अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है।

पालघरः महाराष्ट्र के पालघर जिले में 13 वर्षीय एक आदिवासी लड़की की जबरन शादी कराने एवं उससे बलात्कार किए जाने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि नाबालिग द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिनमें अहिल्यानगर निवासी दूल्हा और उसका परिवार भी शामिल है। पुलिस के अनुसार, सितंबर में पीड़िता के दादा ने कथित रूप से उसका विवाह अहिल्यानगर के एक व्यक्ति के साथ कर दिया था जिसके बाद उसका बार-बार यौन उत्पीड़न किया गया।

उसने बताया कि दूल्हे के माता- पिता ने भी पीड़िता का मानसिक उत्पीड़न किया। अधिकारी ने बताया, "हमने एक नाबालिग लड़की की जबरन शादी, तस्करी और कई बार यौन उत्पीड़न किए जाने के मामले में उसके परिवार के एक सदस्य सहित पांच व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला कई क्षेत्राधिकारों से जुड़ा है।

हम इस गंभीर अपराध में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जांच में समन्वय कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि इस अपराध को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है।

