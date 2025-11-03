On Camera: घरेलू नौकरानी ने बेंगलुरु अपार्टमेंट की लिफ्ट के अंदर पिल्ले को पटक कर मार डाला, सीसीटीवी कैद में क्रूरता

बेंगलुरु: सोमवार को बेंगलुरु के बागलूर में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक चौंकाने वाली घटना हुई, जहाँ एक घरेलू नौकरानी ने लिफ्ट के अंदर एक पिल्ले को ज़मीन पर पटक-पटक कर बेरहमी से मार डाला। यह घटना बेंगलुरु के बागलूर पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई।

मरे हुए पालतू जानवर की मालिक राशि पुजारी ने इस काम में शामिल नौकरानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी की पहचान पुपलता के रूप में हुई है, जिसे खास तौर पर कुत्ते की देखभाल के लिए रखा गया था। महिला को पालतू जानवर की देखभाल के लिए पैसे दिए जाते थे और उसे अपने मालिक के घर में रहने और खाने की सुविधा भी दी गई थी।

शुरुआती जांच के मुताबिक, आरोपी ने कुत्ते को घुमाने ले जाते समय यह बेरहमी वाला काम किया। यह घटना 31 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन इसका पता हाल ही में चला। पालतू कुत्ते को मारने के बाद, महिला CCTV फुटेज में एक हाथ में मरे हुए पिल्ले को लेकर लिफ्ट से बाहर निकलते हुए दिखी।

पुपलता कुछ महीनों से राशि के घर काम कर रही थी। गूफी नाम का पपी लिफ्ट के अंदर इस बेरहमी भरे काम की वजह से मर गया। जब CCTV फुटेज सामने आया, तो राशि ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फुटेज में आरोपी कुत्ते की बॉडी को उसकी रस्सी से खींचकर लिफ्ट से बाहर ले जाते हुए दिख रहा है, जिससे लोगों में गुस्सा फैल गया है।

सीसीटीवी क्लिप तब से वायरल हो गया है, जिससे जानवरों से प्यार करने वाले लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। इसमें दिख रहा है कि महिला छोटे कुत्ते को उसकी रस्सी से पकड़कर बार-बार ज़मीन पर पटक रही है - यह क्रूरता का एक चौंकाने वाला काम है।

कुत्ते को मारने के बाद, पुष्पलता ने एक झूठी कहानी बनाई और कहा कि पिल्ला लिफ्ट से बाहर निकलते समय गलती से गिर गया था। हालांकि, जब पालतू जानवर के मालिक ने घटना के बारे में सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, तो उन्हें कुछ ऐसी बातें पता चलीं जिनसे शक हुआ।

सीसीटीवी फुटेज देखने पर यह क्रूर हरकत सामने आई। पुष्पलता के खिलाफ बागलूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। जानवरों के कल्याण के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट्स ने इस घटना पर कड़ा गुस्सा ज़ाहिर किया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पालतू जानवर के मालिक ने बताया कि पुष्पलता के साथ पहले कोई दिक्कत नहीं थी। आगे की जांच चल रही है।

Web Title: On Camera: Domestic Worker Smashes Puppy To Death Inside Bengaluru Apartment Lift