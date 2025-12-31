शास्त्री पार्क में वसीम पर चाकू से वार कर हत्या, सीसीटीवी फुटेज से जांच शुरू
Delhi: उत्तरपूर्वी दिल्ली में एक पार्क के नजदीक 33 वर्षीय एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को घटी। अधिकारी ने बताया, ‘‘मृतक की पहचान वसीम के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि शास्त्री पार्क इलाके में वसीम पर चाकू से वार किए गए थे। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।’’ उन्होंने बताया कि वसीम को इलाज के लिए जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
अधिकारी ने बताया कि एक फोरेंसिक टीम ने अपराध स्थल का मुआयना किया और सबूत इकट्ठा किए, जिनमें रक्त के नमूने और अन्य भौतिक सुराग शामिल थे जो हत्या की कड़ियों को जोड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरों का विश्लेषण करने और घटना से पहले पीड़ित की गतिविधियों की पहचान करने के साथ-साथ इसमें शामिल संदिग्धों का पता लगाने के लिए कई टीम गठित की गई हैं। अधिकारी ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।
पत्नी के मायके से वापस न आने की वजह से युवक ने खुदकुशी की
बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय युवक ने पत्नी के मायके से वापस न आने को लेकर कथित रूप से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान फतरे राय के टोला निवासी बिरज कुमार यादव के तौर पर हुई है और उसने मंगलवार रात अपने घर में आत्महत्या की। थाना प्रभारी विपिन सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
उन्होंने बताया कि यादव नशे का आदी था और उसकी नशे की लत के कारण उसकी पत्नी अपने मायके चली गई थी और वापस नहीं आ रही थी । सिंह के मुताबिक, समझा जाता है कि यादव ने पत्नी के मायके से वापस नहीं आने की वजह से अपनी जान दे दी। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।