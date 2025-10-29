बचपन से ही शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित, मां ने मामा के घर पढ़ने भेजा?, दिवाली पर घर आई तो पिता ने रेप की कोशिश की, मां ने आबरू बचाई?, दिल्ली विवि की छात्रा की आपबीती

Highlights छात्रा ने कहा कि उसके पिता बचपन में उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। तंग आकर उसकी मां ने उसे पढ़ने के लिए उसके मामा के घर मेरठ भेज दिया था। मामा के घर पर रहकर की और अब वह दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए कर रही है।

Noida:दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने थाना दादरी में अपने पिता के खिलाफ बलात्कार की कोशिश करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा ने गौतमबुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह से कल मुलाकात की थी और अपनी शिकायत में कहा था कि उसके पिता का उसके साथ बर्ताव बचपन से ही खराब रहा है।

उन्होंने बताया कि अपनी शिकायत में छात्रा ने कहा कि उसके पिता बचपन में उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे जिससे तंग आकर उसकी मां ने उसे पढ़ने के लिए उसके मामा के घर मेरठ भेज दिया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि 12वीं तक की पढ़ाई उसने अपने मामा के घर पर रहकर की और अब वह दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए कर रही है।

उन्होंने कहा कि छात्रा की शिकायत के अनुसार 21 अक्टूबर को वह दीपावली का त्योहार मनाने के लिए दादरी स्थित अपने माता-पिता के घर आई थी और उसी दिन शाम को उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, उसके शोर मचाने पर उसकी मां ने उसे बचाया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर थाना दादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और छात्रा के पिता की तलाश कर रही है।

