7 अप्रैल को शादी और 26 अक्टूबर को दी जान?, वीडियो कॉल पर नवविवाहिता पत्नी से कहासुनी, सऊदी अरब में पति आस मोहम्मद अंसारी ने फांसी लगाई
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 29, 2025 14:08 IST2025-10-29T14:07:43+5:302025-10-29T14:08:38+5:30
Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर जिले के भोपा के भोकरहेड़ी निवासी आस मोहम्मद अंसारी (24) ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। युवक फांसी लगाते समय पत्नी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। पुलिस और अंसारी के परिजनों के मुताबिक, उसने सऊदी अरब के रियाद में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। इस दौरान वह भारत में अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। यहां एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आस मोहम्मद अंसारी ने कथित तौर पर 26 अक्टूबर को रियाद में अपने घर की छत से फांसी लगा ली।
उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल के दौरान उसकी पत्नी सानिया (21) से कथित तौर पर कहासुनी हो गई थी। अंसारी के इस कदम पर सानिया ने शोर मचाया और घर वालों को इस बात की जानकारी दी। घर वालों ने रियाद में रहने वाले अपने परिचितों से संपर्क कर उन्हें जानकारी दी और वे जब अंसारी के घर पहुंचे तो उसे मृत पाया।
परिवार वालों ने बुधवार को बताया कि अंसारी और सानिया की शादी इस साल सात अप्रैल को हुई थी। अंसारी करीब ढाई महीने पहले काम के सिलसिले में सऊदी अरब गया था। अंसारी के रिश्तेदार अमजद अली ने कहा कि उसके शव को दफनाने के लिए मुजफ्फरनगर लाने की कोशिशें जारी हैं।
परिवार के सदस्यों ने यह भी कहा कि रियाद में भारतीय दूतावास को सूचित कर दिया गया है और शव को वापस लाने के लिए जरूरी कागजात का इंतजाम किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।