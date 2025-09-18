Mumbai: 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल में शर्मनाक हरकत, महिला कर्मचारी गिरफ्तार

Mumbai: पुलिस ने बताया कि मुंबई के एक नामी स्कूल में चार साल की बच्ची का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया है, जिसके बाद एक महिला कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Mumbai: मुंबई के एक जानेमाने स्कूल परिसर में चार साल की एक बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसके बाद एक महिला कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। गोरेगांव पुलिस थाने के अधिकारी के अनुसार, यह घटना सोमवार को लड़की को उसकी दादी द्वारा स्कूल छोड़े जाने के बाद हुई।

उन्होंने बताया कि जब बच्ची घर आई तो उसने दर्द की शिकायत की। उन्होंने बताया कि बच्ची का मेडिकल जांच कराने के बाद उसके परिवार ने स्कूल प्रशासन को सूचित किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करायी। अधिकारी के अनुसार, शिकायत के आधार पर पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया और स्कूल की एक महिला कर्मचारी को गिरफ्तार किया।

हालांकि, कथित उत्पीड़न में कर्मचारी की भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हो पायी है। पुलिस अपनी जांच के तहत स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अधिकारी ने बताया कि स्कूल की तीन महिला सहायक कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

