23 मंजिला सोरेंटो टावर की 14वीं मंजिल पर आग, 40 लोगों को बचाया, वीडियो

Mumbai:मुंबई के उपनगर अंधेरी में एक आवासीय इमारत में आग लगने के बाद 40 लोगों को बचाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके में स्थित एक रिहायशी इमारत में गुरुवार, 25 दिसंबर की सुबह आग लग गई। यह आग वीरा देसाई रोड पर कंट्री क्लब के पास स्थित 23 मंजिला सोरेंटो टावर की 14वीं मंजिल पर लगी। मुंबई अग्निशमन विभाग (एमएफबी) को सुबह करीब 10.05 बजे सूचना मिली। टावर की ऊपरी मंजिल पर फंसे 40 से अधिक निवासियों को एमएफबी के अग्निशमन दल ने सुरक्षित निकाल लिया।

हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मुंबई अग्निशमन विभाग (एमएफबी) ने सुबह 10:20 बजे इसे लेवल-I की आग घोषित किया। आग भूतल और 23 मंजिला आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल तक ही सीमित रही। भीषण आग के कारण पूरे भवन में धुआं फैल गया।

मुंबई अग्निशमन विभाग, स्थानीय पुलिस, अदानी इलेक्ट्रिसिटी, 108 एम्बुलेंस सेवा और वार्ड स्तर के नगर निगम कर्मचारियों सहित कई एजेंसियों को स्थिति को संभालने और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया और रात 11:37 बजे आग पर काबू पा लिया गया।

नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि 16वीं मंजिल से सीढ़ियों के माध्यम से 30-40 लोगों को नीचे उतारा गया, जबकि एक महिला सहित तीन अन्य लोगों को 15वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि आग से 10वीं से 21वीं मंजिल के बीच स्थित विद्युत शाफ्ट में तार और अन्य उपकरण प्रभावित हुए,

साथ ही विभिन्न मंजिलों पर ‘डक्ट’ के पास स्थित राउटर, जूतों की अल्मारियां और लकड़ी के फर्नीचर प्रभावित हुए। अधिकारी ने बताया कि दमकल विभाग ने कम से कम चार दमकल वाहन और अन्य साजो सामान की मदद से सुबह 11:37 बजे आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।

