कुशीनगर एक्सप्रेस के वातानुकूलित कोच में 4 वर्षीय बच्चे का शव, सफाई कर्मचारियों को शौचालय सफाई के दौरान मिला, कौन है मासूम और किसने मारा?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 24, 2025 06:16 IST2025-08-24T06:15:40+5:302025-08-24T06:16:19+5:30
मध्य रेलवे के एक जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को सुबह लगभग छह बजे एक्सप्रेस के बी2 कोच के एक शौचालय में सफाई के दौरान लड़के का शव मिला।
मुंबईः मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) पर शनिवार तड़के एक एक्सप्रेस ट्रेन के शौचालय में रखे कूड़ेदान में चार वर्षीय एक बच्चे का शव मिला। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि शव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और एलटीटी के बीच प्रतिदिन चलने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस (22537) के वातानुकूलित कोच में पाया गया। मध्य रेलवे के एक जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को सुबह लगभग छह बजे एक्सप्रेस के बी2 कोच के एक शौचालय में सफाई के दौरान लड़के का शव मिला।
उन्होंने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने शव मिलने की सूचना तुरंत राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को दी और शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा, "जीआरपी मामले की जांच कर रही है। आरपीएफ ने शव बरामद होने के बाद शिकायत दर्ज कर ली है।" कुशीनगर एक्सप्रेस उत्तर भारत को मुंबई से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में से एक है।