13 वर्षीय बहन को बहला-फुसलाकर एकांत में लाया चचेरा भाई, पहले से इंतजार कर रहे थे 2 रिश्तेदार, सामूहिक रेप, तबीयत खराब होने पर छोड़कर भागे

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 13, 2025 20:56 IST2025-10-13T20:55:36+5:302025-10-13T20:56:28+5:30

पुलिस क्षेत्राधिकारी (सदर) अमर बहादुर सिंह ने बताया कि देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रविवार की शाम एक किशोर अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन को बहला-फुसलाकर एकांत में ले गया।

Mirzapur Cousin lured 13-year-old sister secluded place two relatives already waiting gang-raped fled after her health deteriorated | 13 वर्षीय बहन को बहला-फुसलाकर एकांत में लाया चचेरा भाई, पहले से इंतजार कर रहे थे 2 रिश्तेदार, सामूहिक रेप, तबीयत खराब होने पर छोड़कर भागे

सांकेतिक फोटो

Highlightsलड़की को गंभीर अवस्था में मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।तीनों ने बच्ची से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया।लड़की की तबीयत खराब होने पर आरोपी उसे छोड़कर भाग गए।

मिर्जापुरः मिर्जापुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में उसके चचेरे भाई समेत तीन नाबालिग रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गयी है। लड़की को गंभीर अवस्था में मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस क्षेत्राधिकारी (सदर) अमर बहादुर सिंह ने बताया कि देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रविवार की शाम एक किशोर अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन को बहला-फुसलाकर एकांत में ले गया जहां पर दो लड़के का पहले से इंतजार कर रहे थे। उन तीनों ने बच्ची से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया।

उन्होंने कहा कि लड़की की तबीयत खराब होने पर आरोपी उसे छोड़कर भाग गए। लड़की किसी तरह घर पहुंची और परिजन उसकी हालत देखकर उसे मंडलीय अस्पताल ले गये। सिंह ने बताया कि तीनों बाल अपचारियों को पकड़ कर करके उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। 

Web Title: Mirzapur Cousin lured 13-year-old sister secluded place two relatives already waiting gang-raped fled after her health deteriorated

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiuttar pradeshPolice ASIup newsक्राइम न्यूज हिंदीउत्तर प्रदेशउत्तर प्रदेश समाचार