Delhi: दक्षिणपुरी इलाके में झगड़े के बाद 6 लोगों ने की युवक की हत्या, जांच में जुटी पुलिस
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 22, 2025 11:07 IST2025-10-22T11:07:07+5:302025-10-22T11:07:11+5:30
Delhi: पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संगम विहार निवासी 22 वर्षीय एक युवक और उसके साथी हमले में शामिल पाए गए।
Delhi: दक्षिणी दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में झगड़े के बाद छह लोगों ने बदला लेने के लिए 20 वर्षीय एक युवक की कथित तौर पर चाकू से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस घटना में मुख्य आरोपी लल्ला उर्फ इजहार भी घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसके पांच साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि सोमवार को सफदरजंग अस्पताल से सूचना मिली कि दक्षिणपुरी निवासी अंकित उर्फ साहिल उर्फ कांची नामक घायल व्यक्ति को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया।
रक्षाबंधन पर अंकित का आरोपियों से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने बदला लेने के लिए अंकित पर हमला कर दिया। प्रारंभिक जांच से पता चला कि मामूली विवाद के बाद कुछ लोगों ने अंकित पर चाकू से हमला किया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संगम विहार निवासी 22 वर्षीय एक युवक और उसके साथी हमले में शामिल पाए गए।
बाद में पुलिस को सूचना मिली कि घटना के दौरान आरोपी को भी चोटें आई हैं और उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘ पूछताछ में पता चला कि दक्षिणपुरी निवासी आरोपी और उसके साथियों ने मिलकर अंकित पर हमला किया और चाकू से वार किया। आरोपी का इलाज चल रहा है, जबकि उसके पांच साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।’’
पुलिस ने बताया कि संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।