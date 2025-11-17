मालेगांवः 4 साल की बच्ची से रेप के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या, परिजन बोले- आरोपी को फांसी पर लटकाओ

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 17, 2025 20:40 IST2025-11-17T20:39:33+5:302025-11-17T20:40:16+5:30

Malegaon: मालेगांव जनरल अस्पताल में एकत्र हुए बच्ची के परिजनों ने मांग की कि आरोपी को उन्हें सौंप दिया जाए और सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए।

सांकेतिक फोटो

Highlightsमामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।मांग पूरी होने तक पार्थिव शरीर लेने और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया।

Malegaon:महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में चार साल की बच्ची से कथित बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने सोमवार को सड़क जाम करके अपराधी को मृत्यु दंड दिये जाने की मांग स्वीकार किए जाने तक शव लेने से इनकार कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को डोंगराले गांव में इस बच्ची से बलात्कार किया गया और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि मालेगांव जनरल अस्पताल में एकत्र हुए बच्ची के परिजनों ने मांग की कि आरोपी को उन्हें सौंप दिया जाए और उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए। अधिकारी ने बताया,‘‘उन्होंने (परिजनों ने) अपनी मांग पूरी होने तक पार्थिव शरीर लेने और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया।

इससे इलाके में कुछ देर के लिए तनाव फैल गया क्योंकि कई लोगों ने ‘मोसम’ पुल पर रास्ता जाम कर दिया। लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा।’’ महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और उन्हें न्याय का आश्वासन दिया।

