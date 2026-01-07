पुणेः होटल में एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट, 10 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल
पुलिस ने कहा, उनमें से पांच को गंभीर हालत में पुणे के ससून जनरल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है।
पुणेः महाराष्ट्र के पुणे जिले के दौंड शहर के पास एक होटल में बुधवार को एलपीजी सिलेंडर में हुए विस्फोट में दस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा, उनमें से पांच को गंभीर हालत में पुणे के ससून जनरल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "दोपहर 12:30 बजे होटल की रसोई में एलपीजी सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट में घायल हुए दस श्रमिकों में से पांच उस वक्त रसोई में थे।" उन्होंने कहा कि सभी श्रमिक प्रवासी हैं। पुलिस ने कहा, "विस्फोट का सटीक कारण ज्ञात नहीं है। हमने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रहे हैं।"