VIDEO: मध्यप्रदेश में बीजेपी नेता पर किसान को पीट-पीटकर मारने और उसे थार से कुचलने का आरोप

भोपाल: मध्य प्रदेश के गुना ज़िले में, राजधानी भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर, गणेशपुरा गांव में एक स्थानीय BJP नेता द्वारा की गई हिंसा की भयानक घटना के बाद डर और मातम पसरा हुआ है। ज़मीन का एक पुराना विवाद रविवार दोपहर को खून-खराबे में बदल गया, जब BJP बूथ कमेटी के अध्यक्ष और गुना किसान मोर्चा के पूर्व पदाधिकारी महेंद्र नागर ने कथित तौर पर एक किसान को पीट-पीटकर मार डाला, उसके हाथ-पैर तोड़ दिए और फिर उसे एक थार जीप से कुचल दिया।

रविवार को, पीड़ित रामस्वरूप धाकड़, जो 40 साल के किसान थे, अपनी पत्नी के साथ अपने खेतों की ओर जा रहे थे, तभी आरोपी और उसके साथियों ने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया। चश्मदीदों और पुलिस सूत्रों के अनुसार, महेंद्र नागर और उसके 13 से 14 लोगों के ग्रुप ने रामस्वरूप पर लाठियों और रॉड से बेरहमी से हमला किया और फिर उस पर गाड़ी चढ़ा दी।

जब रामस्वरूप की बेटियां अपने पिता को बचाने दौड़ीं, तो गांव वालों के सामने उन्हें भी घसीटा गया और पीटा गया। गवाहों ने पुलिस को बताया कि आरोपी, जो हथियारों से लैस थे और बेखौफ थे, उन्होंने डर फैलाने के लिए हवा में गोलियां भी चलाईं। पीड़ित की बेटी ने रोते हुए कहा, "जब मैं अपने पिता को बचाने गई, तो उन्होंने मुझे धक्का दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए और हमें डराने के लिए गोलियां चलाईं।" "मेरी मां और पिता खेतों में जा रहे थे, तभी महेंद्र, हरीश और गौतम ने उन पर हमला कर दिया। फिर उन्होंने मेरे पिता को थार से कुचल दिया। वह चिल्लाए, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका क्योंकि उनके पास बंदूकें थीं।"

लगभग एक घंटे तक रामस्वरूप का घायल शरीर गांव में पड़ा रहा। गांव वालों का कहना है कि आरोपी और उसके आदमियों ने बंदूक की नोक पर किसी को भी घायल आदमी को अस्पताल ले जाने से रोक दिया। जब आखिरकार उसे गुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, तो इलाज के दौरान रामस्वरूप की चोटों की वजह से मौत हो गई।

फतेहगढ़ पुलिस स्टेशन इलाके का गणेशपुरा गांव लंबे समय से आरोपी के साये में जी रहा है। गांव वालों का कहना है कि महेंद्र नागर का नाम सुनकर ही डर लगता है, और कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। एक गांव वाले ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "वह सालों से ज़मीन हड़प रहा है। कम से कम 25 किसानों ने अपनी ज़मीन कौड़ियों के भाव बेच दी और भाग गए। जो लोग विरोध करते हैं, उन्हें पीटा जाता है या भगा दिया जाता है।"

लेकिन रामस्वरूप ने हार मानने से इनकार कर दिया। इसी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। यह झगड़ा राजस्थान के पचलावाड़ा में छह बीघा ज़मीन को लेकर था।

रविवार रात तक, पुलिस ने महेंद्र नागर, जितेंद्र नागर और उनके परिवार की तीन महिलाओं सहित 14 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें हत्या, साज़िश, मारपीट और महिलाओं की इज़्ज़त पर हमला करना शामिल है।

बामुरी के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर विवेक अस्थाना ने कन्फर्म किया कि पुलिस बाकी बचे संदिग्धों को पकड़ने के लिए ज़ोरदार छापेमारी कर रही है। अस्थाना ने बताया, "यह घटना गणेशपुरा गांव में हुई। पीड़ित रामस्वरूप का राजस्थान के पचलावड़ा के रहने वाले कन्हैया नागर के साथ ज़मीन का विवाद था। विवादित ज़मीन, जो लगभग छह बीघा है, वह भी पचलावड़ा में ही है। इसी पुरानी दुश्मनी के चलते कन्हैया, महेंद्र और करीब 13-14 लोगों ने, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, रामस्वरूप पर हमला कर दिया। उसे पूरे शरीर पर कई फ्रैक्चर हुए और उसे एक गाड़ी से भी कुचल दिया गया। हमले के दौरान उसकी बेटियों पर भी हमला किया गया। पीड़ितों को तुरंत इलाज के लिए गुना लाया गया, लेकिन रामस्वरूप ने शाम को चोटों के कारण दम तोड़ दिया। फतेहगढ़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है।"

MP BJP leader Mahendra Nagar and his 14 aides surrounded a farmer Ram Swaroop Dhakad, ran him over by a thar while he was going to his field with his wife.



The family, his daughter says when they tried to rescue Ram Swaroop the accused sat on the daughter, thrashed them and… pic.twitter.com/N8pilnJNkC — Vishnukant (@vishnukant_7) October 27, 2025

इस मामले से गुना के पॉलिटिकल गलियारों में हलचल मच गई है। ज़िला BJP अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने पार्टी से उसके जुड़ाव की पुष्टि की। सिकरवार ने माना, "हां, महेंद्र नागर पार्टी कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष है।" उन्होंने कहा, "हमने सीनियर अधिकारियों को लिखकर BJP से उसे तुरंत हटाने की मांग की है। कानून से ऊपर कोई नहीं है।"

