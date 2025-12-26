मध्य प्रदेश: 3 कैदियों ने तोड़ी जेल, जेल में लगे 8 में से 4 सीसी टीवी कैमरा बंद, चाबी देने वाला गेट प्रहरी निलंबित
By बृजेश परमार | Updated: December 26, 2025 18:09 IST2025-12-26T18:09:16+5:302025-12-26T18:09:16+5:30
उज्जैन: रतलाम सर्किल की खाचरौद उप जेल से गुरुवार शाम फरार होने वाले हत्या, बलात्कार एवं अपहरण के तीनों कैदियों का 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। मामले में प्रारंभिक जांच के बाद गेट प्रहरी रितेश कटारा को निलंबित किया गया है। जेल में लगे 8 सीसी टीवी कैमरा में से 4 बंद मिले हैं। जांच में किसी जेल कर्मी का व्यक्तिगत सहयोग अभी सामने नहीं आया है। जेल ब्रेक के इस घटनाक्रम पर जेल महानिरीक्षक वरुण कपूर शुक्रवार अपराह्न खाचरौद पहुंचे हैं।
सेंट्रल जेल अधीक्षक उज्जैन मनोज साहु के अनुसार तीनों ही विचाराधीन कैदी बलात्कार एवं पाक्सो एक्ट का आरोपीनारायण पिता भेरुलाल जाट 31 वर्ष निवासी ग्राम चंदवासला थाना भाटपचलाना, हत्या का आरोपी गोविंद पिता आसाराम 35 वर्ष निवासी जवाहर मार्ग शर्मा जी की गली थाना नागदा एवं अपहरण एवं बलात्कार का आरोपी गोपाल पिता बापू लाल 22 वर्ष निवासी मालाखेड़ी थाना खाचरोद योजनाबद्ध रूप से फरार हुए हैं।
ऐसे दिया प्रहरी को झांसा
उन्हें जेल के अष्टकोण में साफ-सफाई एवं पुताई के काम में लगाया गया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अष्टकोण के तहत महिला खंड बंद रहता है और सामान रखने में उसका उपयोग किया जा रहा है। पुताई के बाद सामान रखने के लिए तीनों ने गेट प्रहरी रितेश कटारा से महिला खंड की चाबी ली थी। इस खंड में सामान रखने के साथ ही करीब 15 फीट की ही सिढी भी रखी हुई थी। इसी को सहारा बनाकर तीनों जेल की दीवार फांद गए।
8 में से 4 कैमरा बंद मिले, 25 के स्थान पर 11-12 का स्टाफ
साहू के अनुसार जेल में 8 सीसी टीवी कैमरा लगे हुए हैं जिनमें से 4 तकनीकी रूप से कमी के कारण बंद पडे हैं। अन्य 4 चालू कैमरा में तीनों कैदी रेकार्ड हुए हैं। तकनीकी कमी के रूप में किसी कैमरा में केबल नहीं है तो कहीं वह कैमरा से अटैच नहीं है। उप जेल में सब जेलर नवीन नेमा सहित मात्र 11-12 का ही स्टाफ है जबकि यहां स्वीकृत 25 का स्टाफ है।
रतलाम सर्किल में है खाचरौद उपजेल
खाचरौद उपजेल का जिला उज्जैन है लेकिन यह जेल विभाग के रतलाम सर्किल के अंतर्गत आता है। इस सर्किल के अंतर्गत कुल 10 उप जेल एवं जेल आती है। सर्किल अधीक्षक रतलाम केंद्रीय जेल अधीक्षक के अंतर्गत है।
पुलिस को एफआईआर का पत्र दिया
बकौल साहु खाचरौद थाना पुलिस को हमारी और से एफ आई आर के लिए पत्र दे दिया गया है।पुलिस इस आधार पर तीनों ही कैदियों के विरूद्ध जेल अधिनियम के साथ बीएनएस की धाराओं में जेल तोडने के अपराध में प्रकरण दर्ज करेगी।
बुरानाबाद रोड तक जाते दिखे
थाना प्रभारी खाचरौद धनसिंह नलवाया ने बताया कि जेल के सी सी टीवी फूटेज में सामने आया कि विचाराधीन तीनों कैदी बुरानाबाद रोड की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। रोड की और काफी लंबे क्षेत्र में तलाशी के बाद भी सीसी टीवी कैमरा नहीं मिले हैं। इनमें से एक कैदी खाचरौद,एक भाटपचलाना एवं एक नागदा थाना क्षेत्र का है। ऐसे में गुरूवार रात पुलिस दल ने तीनों ही कैदियों के घरों एवं उनके रिश्तेदारों के यहां दबिश दी लेकिन तीनों का कोई सुराग नहीं लगा है।
तीनों ही स्थानीय होने से क्षेत्र से पुरी तरह वाकिफ हैं। यही कारण है कि वे प्रमुख स्थलों के सीसी टीवी कैमरा में भी नहीं आए हैं और उससे बचकर ही निकले हैं। पुलिस का मुखबिर तंत्र भी पुरी तरह से लगाया गया है। स्थानीय स्तर पर उनके सहयोगियों और साथियों की तलाश एवं जांच भी की जा रही है जिनका सहयोग उन्हें मिलने जैसी स्थिति पूर्व में रही है।
जेल डीजी वरुण कपूर पहुंचे खाचरौद
शुक्रवार अपरांह् में जेल डीजी वरुण कपूर भी घटनास्थल उपजेल खाचरोद पहुंचे थे और उन्होंने यहां कैदियों के फरार होने के स्थल महिला खंड का निरीक्षण करने के साथ ही अधिकारियों से घटनाक्रम की संपूर्ण जानकारी ली है। उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से भी चर्चा की।