VIDEO: लखनऊ में ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप से 21 सोने की अंगूठियां चोरी की, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: January 5, 2026 19:16 IST2026-01-05T19:12:14+5:302026-01-05T19:16:15+5:30
लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में चोरी की हैरान करने वाली घटना सामने आई है, यहां रविवार सुबह एक चोर ग्राहक बनाकर ज्वेलरी शॉप में पहुंचा और 10 लाख रुपये कीमत की सोने की 21 अंगूठियां लेकर भाग निकला।
लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में चोरी की हैरान करने वाली घटना सामने आई है, यहां रविवार सुबह एक चोर ग्राहक बनाकर ज्वेलरी शॉप में पहुंचा और 10 लाख रुपये कीमत की सोने की 21 अंगूठियां लेकर भाग निकला। चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है जिसके बाद पुलिस चोर की तलाश में लग गई है, दुकान का नाम खुशी ज्वैलर्स बताया जा रहा है। काउंटर पर अंगूठियों का बॉक्स रखा हुआ था जिसमें से ग्राहक बनकर आए शख्स को अंगूठी पसंद नहीं आती और दुकानदार दूसरा बॉक्स लेने जाता है, इतने में शख्स 21 अंगुठियां लेकर भाग निकलता है।
लखनऊ-ज्वेलरी शॉप से सोने की 21 अंगूठियां लेकर भागा टप्पेबाज। करीब 10 लाख रुपए की 21 अंगूठियों के दो बॉक्स लेकर टप्पेबाज फरार। पूरी घटना ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। जानकीपुरम के खुशी ज्वेलर्स की घटना।। pic.twitter.com/XglhoHaurS— MOHD KALEEM ANI NEWS AGENCY (@mohdkaleem36) January 5, 2026