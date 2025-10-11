दोस्त के साथ डिनर पर गई थी मेडिकल छात्रा, ओडिशा की रहने वाली छात्रा के साथ दुर्गापुर में सामूहिक रेप

Highlights द्वितीय वर्ष की छात्रा अपने एक मित्र के साथ रात्रि भोज के लिए बाहर गई थी। छात्रा के परिजन की शिकायत के आधार पर हमने जांच शुरू कर दी है। बेटी के दोस्तों का फोन आने के बाद आज सुबह दुर्गापुर पहुंचे।

कोलकाताः ओडिशा की मेडिकल की छात्रा के साथ पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। छात्रा के परिवार के सदस्यों ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात दुर्गापुर स्थित निजी मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर हुई। उन्होंने बताया कि द्वितीय वर्ष की छात्रा अपने एक मित्र के साथ रात्रि भोज के लिए बाहर गई थी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली मेडिकल छात्रा नजदीकी अस्पताल में उपचाराधीन है। उन्होंने कहा, " छात्रा के परिजन की शिकायत के आधार पर हमने जांच शुरू कर दी है।" पत्रकारों से बातचीत में छात्रा के माता-पिता ने कहा कि वे अपनी बेटी के दोस्तों का फोन आने के बाद आज सुबह दुर्गापुर पहुंचे।

छात्रा की मां ने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे उसकी बेटी के साथ "सामूहिक बलात्कार" किया गया, उस वक्त वह अपने एक दोस्त के साथ रात्रि भोज के लिए कॉलेज परिसर से बाहर गई थी। छात्रा के पिता ने कहा, "हमें उसके दोस्तों का फोन आया जिससे घटना की जानकारी मिली। हम आज सुबह यहां आए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मैंने सुना था कि कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है इसलिए हमने अपनी बेटी को यहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा था।’’

