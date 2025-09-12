मां पैसा दो, नहीं दूंगी?, कलूर के पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता ग्रेसी जोसेफ पर 21 वर्षीय बेटा शेफिन ने किया चाकू से हमला, 3 जगह चोटें आईं
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 12, 2025 12:28 IST2025-09-12T12:28:13+5:302025-09-12T12:28:47+5:30
कोच्चिः घटना बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे की है जब शेफिन, कलूर स्थित ‘जज एवेन्यू रोड’ पर अपनी मां की दुकान पर पहुंचा और रुपयों की मांग करने लगा।
कोच्चिः कोच्चि के कलूर क्षेत्र में पूर्व पार्षद एवं कांग्रेस नेता ग्रेसी जोसेफ पर उनके बेटे ने कथित तौर पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने शुक्रवार को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, ग्रेसी का 21 वर्षीय बेटा शेफिन घटना के बाद से फरार है। घटना बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे की है जब शेफिन, कलूर स्थित ‘जज एवेन्यू रोड’ पर अपनी मां की दुकान पर पहुंचा और रुपयों की मांग करने लगा।
पुलिस ने बताया कि जब ग्रेसी ने रुपये देने से इनकार किया तो मां-बेटे के बीच तीखी बहस हो गई। इसके बाद शेफिन ने कथित तौर पर चाकू से उन पर हमला कर दिया। हमले में ग्रेसी को तीन जगह चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। पुलिस को इस घटना की जानकारी अस्पताल के अधिकारियों से मिली।
हालांकि, ग्रेसी ने खुद शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद से शेफिन घर नहीं लौटा है और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस को संदेह है कि वह नशे का आदी है और पूर्व में नशामुक्ति केंद्र में भी रह चुका है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परिवार ने शेफिन को खोजने और उसके परामर्श की व्यवस्था के लिए सहायता मांगी है।