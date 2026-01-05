अम्मी गलत कर रही हो, बेटी सबनूर को पसंद नहीं?, समधन यास्मीन के समधी रहीस अहमद से अवैध संबंध, ऐसे मिलकर मारा

Highlights सबनूर की मां यास्मीन ने अपनी बेटी के ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। हत्या से संबंधित धाराएं लगायी गयीं। दोनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

Kasganj: कासगंज जिले के सुनगढ़ी थानाक्षेत्र में अपने कथित अवैध संबंधों के चलते एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। कासगंज की पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंकिता शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि मामले की जांच के बाद मृतका की मां यास्मीन और यास्मीन के समधी रहीस अहमद को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने विस्तार से बताया कि सुनगढ़ी थानाक्षेत्र में 26 दिसंबर को रामछितोनी बंबा के पास एक युवती का शव बरामद हुआ था, जिसको पहचान सबनूर (25) के रूप में हुई थी।

उन्होंने बताया कि शव मिलने के बाद सबनूर की मां यास्मीन ने अपनी बेटी के ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जांच और पूछताछ के दौरान सामने आया कि यास्मीन के उसके रिश्तेदार (समधी) रहीस अहमद के साथ अवैध संबंध थे। इस संबंध की जानकारी सबनूर को हो गई थी और वह इसे उजागर करने की बात कह रही थी।

पुलिस के मुताबिक इसी डर से यास्मीन और रहीस अहमद ने मिलकर सबनूर की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने शव को रामछितोनी बंबा के पास सड़क किनारे फेंक दिया और उसके पहने हुए जेवरात भी उतार लिए। पुलिस के अनुसार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और लूटे गए गहने बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने यास्मीन और रहीस अहमद को गिरफ्तार कर लिया है तथा पहले दर्ज दहेज हत्या की धाराओं को हटाकर हत्या से संबंधित धाराएं लगायी गयीं। दोनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

