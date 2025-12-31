जादू-टोना शक में ली जान, गार्डी और मीरा बिरोवा के घर में घुसकर हथियार से हमला कर जिंदा जलाया

December 31, 2025

कार्बी आंगलोंगः मृतकों की पहचान गार्डी बिरोवा (43) और मीरा बिरोवा (33) के रूप में हुई है। वरिष्ठ पुलिस और नगर निकाय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जांच शुरू कर दी है।

Highlightsबदमाशों ने पहले दंपति पर उनके घर के अंदर धारदार हथियारों से हमला किया।घर में आग लगा दी जिससे दंपति की जलकर मौत हो गई।ग्रामीणों ने मृतकों पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया।

कार्बी आंगलोंगः असम में कार्बी आंगलोंग जिले के एक गांव में कुछ लोगों ने जादू-टोना करने के संदेह में एक दंपति को जिंदा जला दिया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह घटना मंगलवार रात को होवराघाट क्षेत्र के संख्या-एक बेलोगुड़ी मुंडा गांव में हुई। उन्होंने कहा, ‘‘बदमाशों ने पहले दंपति पर उनके घर के अंदर धारदार हथियारों से हमला किया।

उसके बाद उन्होंने उनके घर में आग लगा दी जिससे दंपति की जलकर मौत हो गई।’’ अधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों ने मृतकों पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया। मृतकों की पहचान गार्डी बिरोवा (43) और मीरा बिरोवा (33) के रूप में हुई है। वरिष्ठ पुलिस और नगर निकाय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और उन्होंने जांच शुरू कर दी है।

अधिकारी ने कहा, ‘‘यह इलाका अंधविश्वास की गिरफ्त में है। लोग अब भी अफवाहों पर विश्वास करते हैं, जिससे कुछ लोगों को कष्ट झेलना पड़ता है।’’ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के अलावा, राज्य के कानून के तहत भी ऐसे कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं।

