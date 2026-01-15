कुख्यात अपराधी और हिस्ट्रीशीटर 40 वर्षीय मुकेश पर धारदार हथियार से हमला, सार्वजनिक शौचालय के पास शव, शरीर पर कई घाव

Highlights पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे। धारदार हथियार से हमला किया गया था। आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था।

नई दिल्लीः पूर्वी दिल्ली के कल्याण पुरी इलाके में एक सार्वजनिक शौचालय के पास 40 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिला, जिस पर धारदार हथियार के कई घाव थे। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि नियमित गश्त पर निकले एक पुलिसकर्मी ने मुकेश को सार्वजनिक शौचालय के पास पड़ा हुआ देखा। उसे बुधवार रात को करीब 11 बजे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक, कल्याणपुरी पुलिस थाने में मुकेश को एक कुख्यात अपराधी और हिस्ट्रीशीटर के रूप में दर्ज किया गया था।

जिसके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "मृतक के शरीर पर पाए गए घावों से यह प्रतीत होता है कि उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया था।" उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चलेगा। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर या उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था।

Web Title: Kalyan Puri Notorious criminal and history-sheeter Mukesh 40 attacked sharp weapon body found public toilet multiple wounds delhi police