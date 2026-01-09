जुलाई 2023 में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और गायक जय भगवान ने जबरन शराब पिलाई और कसौली होटल में किया दुष्कर्म?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 9, 2026 10:40 IST2026-01-09T10:38:57+5:302026-01-09T10:40:17+5:30
जुलाई 2023 में कसौली के एक होटल में दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। शिकायत दिसंबर 2024 में दर्ज की गई थी।
शिमलाः हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले के कसौली की एक अदालत ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और गायक जय भगवान उर्फ रॉकी मित्तल के खिलाफ कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में कसौली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट बृहस्पतिवार को स्वीकार कर ली। यह मामला 28 साल की एक महिला की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि जुलाई 2023 में कसौली के एक होटल में दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। शिकायत दिसंबर 2024 में दर्ज की गई थी।
हालांकि, शिकायतकर्ता अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत ने बृहस्पतिवार को पुलिस की ‘क्लोजर रिपोर्ट’ स्वीकार कर ली, जिसमें बडोली और मित्तल को क्लीन चिट दी गई थी। पुलिस ने मामले में सबूत नहीं मिलने पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।
कथित घटना के लगभग डेढ़ साल बाद 13 दिसंबर, 2024 को कसौली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि जुलाई 2023 में बडोली और मित्तल ने उसे जबरन शराब पिलाई और सोलन जिले के कसौली के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया।
बच्चे की हत्या के आरोप में तीन नाबालिग समेत चार लोग पकड़े गए
मुजफ्फरनगर जिले के भोरा कलां क्षेत्र में पुलिस ने गन्ने के खेत से आठ साल के बच्चे का शव बरामद करने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को हत्या के आरोप में तीन नाबालिग लड़कों समेत चार लोगों को पकड़ा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार ने पत्रकारों को बताया कि भोरा कलां क्षेत्र में आठ साल के बच्चे का शव बुधवार को गन्ने के खेत से बरामद किया गया था। इस मामले में 19 साल के युवक अजय को गिरफ्तार किया गया है जबकि तीन नाबालिग लड़कों को पकड़ा गया है।
कुमार के अनुसार, आरोपियों ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि बच्चे को बिस्किट देने के बहाने जंगल में ले जाया गया था और वहां आरोपियों ने कथित तौर पर बच्चे का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, लेकिन विरोध के कारण वे सफल नहीं हो पाए और पकड़े जाने के डर से उन्होंने बाद में बालक की गला घोंटकर हत्या कर दी।