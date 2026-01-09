पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल के पुत्र प्रखर और मित्र मन संधू की सड़क हादसे में मौत, दूसरी युवती घायल
By मुकेश मिश्रा | Updated: January 9, 2026 13:30 IST2026-01-09T12:31:49+5:302026-01-09T13:30:52+5:30
Indore: बताया जा रहा है कि प्रेरणा बच्चन अपनी सहेली और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई थीं और सभी देर रात लौट रहे थे।
Indore: शुक्रवार अलसुबह इंदौर में तेजाजी नगर बायपास पर रालामंडल के समीप हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवाओं की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री और वर्तमान राजपुर विधायक बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन, उनके मित्र मन संधू और प्रखर कासलीवाल शामिल हैं। घायल युवती को गंभीर चोटें आई हैं और उसे शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, हादसा सुबह करीब पाँच बजे उस समय हुआ जब कार रालामंडल के पास सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मौके पर पहुँची तेजाजी नगर थाना पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि प्रेरणा बच्चन अपनी सहेली और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई थीं और सभी देर रात लौट रहे थे।
इसी दौरान तेज रफ़्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई। पुलिस ने प्राथमिक जांच में धुंध और अधिक गति को हादसे की मुख्य वजह बताया है।मृतक प्रखर कासलीवाल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल का पुत्र था।
हादसे की खबर मिलते ही कांग्रेस नेता, परिचित और परिजन अस्पताल पहुँचे। इस दर्दनाक घटना से पूरे इंदौर में शोक की लहर फैल गई है। विधायक बाला बच्चन और आनंद कासलीवाल के परिवार ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।