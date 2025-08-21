Hyderabad tragedy: कलबुर्गी के रहने वाले 5 सदस्यीय परिवार अपने घर हैदराबाद में मृत मिला?, कर्ज से परेशान था, जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या

August 21, 2025

Hyderabad tragedy: पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मृतकों में 60 वर्षीय एक व्यक्ति, उनकी 55 वर्षीय पत्नी, दामाद, बेटी और दो साल की नवासी शामिल है।

Hyderabad: तेलंगाना के पड़ोसी राज्य कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के एक परिवार के पांच सदस्य यहां बृहस्पतिवार को अपने आवास पर मृत पाये गए। ऐसा संदेह है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मृतकों में 60 वर्षीय एक व्यक्ति, उनकी 55 वर्षीय पत्नी, दामाद, बेटी और दो साल की नवासी शामिल है।

बृहस्पतिवार सुबह पड़ोसियों द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दिए जाने के बाद मियापुर पुलिस थाने की एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संदेह है कि उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।

प्रारंभिक जांच के आधार पर अधिकारी ने कहा कि एक प्रतीत होता है कि व्यक्ति ने ऋण लिये थे और वित्तीय परेशानियों का सामना कर रहा था। परिवार 2019 में हैदराबाद रहने आया था और तब से यहां के मक्था इलाके के एक किराये के मकान में रह रहा था। जानकारी की पुष्टि की जा रही है और शवों को अस्पताल ले जाया गया है। 

