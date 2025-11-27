Delhi: पुलिस से मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर गिरफ्तार, हरियाणा का है निवासी
Delhi: चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अंकित और एक अन्य शूटर दीपक फरार थे।
Delhi: दिल्ली पुलिस ने हिमांशु भाऊ गिरोह के एक शूटर को बृहस्पतिवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। शूटर की पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी अंकित (25) के रूप में हुई है। जब पुलिस टीम सुबह करीब आठ बजकर पांच मिनट पर अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 पर साई बाबा मंदिर के पास उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चला दीं। पुलिस उपायुक्त (द्वारका) अंकित सिंह ने कहा, ‘‘उसने तीन गोलियां चलाईं जिनमें से एक गोली एक हेड कॉन्स्टेबल की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें अंकित के दाएं पैर में एक गोली लगी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया।’’
डीसीपी के अनुसार अंकित 28 अक्टूबर को नजफगढ़ में गैंगस्टर रोहित लांबा पर गोलीबारी के मामले में वांछित है और उसके साथ इस मामले में तीन और लोग आरोपी हैं। चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अंकित और एक अन्य शूटर दीपक फरार थे।
दिल्ली की द्वराका जिले की एंटी नारकोटिक्स सेल ने एन्काउंटर के बाद गैंग्स्टर हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर अंकित को किया गिरफ्तार। अंकित पर 25000 रुपये का इनाम भी घोषित था। @DCPDwarka@DelhiPolicepic.twitter.com/GoHJW8heb6— Rajneesh Sharma (@Rajnees52305809) November 27, 2025
दिल्ली पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने बताया कि अंकित आदतन अपराधी है, 2020 में उसने बहादुरगढ़ में केंद्रीय खुफिया एजेंसी की एक टीम पर गोलीबारी की थी जिसमें एक कॉन्स्टेबल घायल हो गया था।