हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई और चिकित्सक रामकुमार बिंदल रेप केस में अरेस्ट, मेडिकल जांच के बहाने 25 वर्षीय महिला से दुष्कर्म
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 10, 2025 19:39 IST2025-10-10T19:38:25+5:302025-10-10T19:39:13+5:30
शिमलाः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के भाई और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक राम कुमार बिंदल को मेडिकल जांच के बहाने 25 वर्षीय एक महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। वहीं, भाजपा ने कहा कि यह मामला ‘‘राजनीति से प्रेरित शरारतपूर्ण कृत्य’’ है। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश भाजपा प्रमुख राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार ने सात अक्टूबर को महिला का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था और उन्हें सोलन से गिरफ्तार कर लिया गया।
पीड़िता ने आठ अक्टूबर को सोलन के महिला थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) गौरव सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मामले में जांच की जा रही है। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के संयोजक करण नंदा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है... संबंधित व्यक्ति (आरोपी) की उम्र 78 साल है और उनकी सार्वजनिक छवि अच्छी है।
उन्होंने सनातन धर्म को मजबूत करने में बहुत योगदान दिया है। यह मामला राजनीति से प्रेरित शरारतपूर्ण कृत्य प्रतीत होता है।’’ पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में महिला ने कहा कि वह लंबे समय से एक बीमारी से पीड़ित है और आयुर्वेदिक उपचार के लिए सात अक्टूबर (मंगलवार) को सोलन के पुराने बस स्टैंड के पास वैद्य से परामर्श लेने के लिए गई थी।
शिकायत के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि वैद्य, राम कुमार ने उसे शत प्रतिशत स्वस्थ होने का भरोसा दिलाया। आरोपी ने उससे यौन संबंधी समस्याओं के बारे में पूछा और उसकी सहमति के बिना उसके गुप्तांगों की जांच शुरू कर दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मेडिकल जांच के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया गया और वह आरोपी को धक्का देकर किसी तरह भागने में सफल रही।
पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 और 68 के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और बाहरी इलाके जुन्गा स्थित राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम ने नमूने एकत्र किए हैं। वहीं, शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।