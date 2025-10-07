बिलासपुर से चंड़ीगढ़ बुलाया, शादी का झांसा देकर एमबीबीएस प्रशिक्षु के साथ होटल में किया रेप, वीडियो बनाकर धमका कर कहा- विवाह भूल जाओ
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 7, 2025 17:33 IST2025-10-07T17:32:02+5:302025-10-07T17:33:03+5:30
करीब डेढ़ महीने पहले आरोपी ने लड़की को चंडीगढ़ बुलाया और एक होटल में उसके साथ बलात्कार किया।
बिलासपुरः हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शादी का झांसा देकर एमबीबीएस प्रशिक्षु के साथ बलात्कार करने के आरोप में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव चौधरी ने बताया कि बिलासपुर में एमबीबीएस प्रशिक्षु छात्रा ने शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी ने शादी का वादा करके उसे धोखा दिया। चौधरी ने बताया कि करीब डेढ़ महीने पहले आरोपी ने लड़की को चंडीगढ़ बुलाया और एक होटल में उसके साथ बलात्कार किया।
उसने इस हरकत का वीडियो भी बनाया और पीड़िता को धमकाया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने बिलासपुर सदर थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।