ननद की शादी और सोने का हार, चूड़ियां और अंगूठी समेत करीब 50 लाख रुपए मूल्य के जेवरात?, भाभी के मन में खोट और चोरी कर मायके भेजा, जानें राज

Highlights 23 एवं 24 अक्टूबर की मध्यरात्रि को अकरम के घर से गायब हो गए। अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ननद की शादी में ये गहने दिए जाएं।

Hathras: हाथरस जिले के हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने अपनी ननद से मनमुटाव के कारण, उसकी शादी के लिए रखे गए करीब 50 लाख रुपए के गहने चोरी करके अपने मायके भेज दिये। पुलिस ने जेवर बरामद कर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र निवासी अकरम उर्फ कलुआ की बहन की शादी 11 नवंबर को होनी है।

उसने बताया कि शादी में बहन को देने के लिए सोने का हार, चूड़ियां और अंगूठी समेत करीब 50 लाख रुपए मूल्य के जेवरात घर में रखे थे लेकिन वे 23 एवं 24 अक्टूबर की मध्यरात्रि को अकरम के घर से गायब हो गए। पुलिस के मुताबिक, अकरम ने 24 अक्टूबर को कोतवाली में इस सिलसिले में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने इस घटना की जांच के आदेश दिये थे। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान यह पता लगा कि अकरम की पत्नी का अपनी ननद से मनमुटाव था जिसकी वजह से वह नहीं चाहती थी कि उसकी ननद की शादी में ये गहने दिए जाएं।

इसी वजह से उसने गहने चोरी करके अपने मायके में रखवा दिए थे। उसने बताया कि अकरम ने शक होने पर अपनी पत्नी से पूछताछ की तो उसने चोरी की बात कुबूल कर ली जिसके बाद पुलिस ने जेवर बरामद कर लिये। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में थाना हाथरस गेट पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

