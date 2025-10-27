Haryana: फरीदाबाद में युवक ने की आत्महत्या, बहनों की फर्जी AI फोटो के ब्लैकमेल से था परेशान; जानें क्या है पूरा मामला

Haryana: ओल्ड फरीदाबाद की बसेलवा कॉलोनी का एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्र ने खुदखुशी कर ली। युवक ने अपनी जान देने का फैसला उस समय किया जब वह एक एआई जाल में फंस गया और उसके बाद उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। पुलिस का कहना है कि जब दो अज्ञात व्यक्तियों ने कथित तौर पर उसका फोन हैक कर लिया और उसकी बहनों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार की गई छेड़छाड़ की गई तस्वीरों और वीडियो के ज़रिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, तब युवक ने यह खतरनाक कदम उठाया।

शनिवार शाम को उसकी मौत का यह सिलसिला लगभग दस दिन पहले शुरू हुआ था, जब संदिग्धों ने पहली बार एक मैसेजिंग ऐप के ज़रिए उससे संपर्क किया था।

Faridabad Man Blackmailed With AI-Generated Pics Of 3 Sisters. He Dies By Suicide https://t.co/tpGM5p1Uxg@TanushkaDutta shares more details pic.twitter.com/V7bJmHiwLx — NDTV (@ndtv) October 27, 2025

एनआईटी पुलिस स्टेशन के जाँचकर्ताओं के अनुसार, एक स्थानीय कॉलेज में बी.कॉम स्नातक कर रहे इस छात्र को दो संदिग्धों से बार-बार धमकियाँ मिल रही थीं, जिन्होंने दावा किया था कि उनके पास उसकी और उसकी बहनों की डिजिटल रूप से संशोधित तस्वीरें हैं। आरोपियों ने कथित तौर पर डीपफेक तस्वीरें ऑनलाइन प्रसारित न करने के बदले में ₹20,000 की माँग की थी।

पुलिस ने कहा कि पीड़ित के फ़ोन के हैक होने के तुरंत बाद उत्पीड़न शुरू हो गया। संदिग्धों ने इस एक्सेस का इस्तेमाल छेड़छाड़ की गई तस्वीरें बनाने और भेजने के लिए किया और उसे लगातार संदेश भेजते रहे।

अधिकारी ने कहा, "उन्होंने मृतक और उसकी बहनों की छेड़छाड़ की हुई तस्वीरें और चित्र बनाए थे।"

कथित तौर पर, समय के साथ ये संदेश और भी ज़्यादा धमकी भरे होते गए और छात्र, किसी को भी अपनी बात बताने में असमर्थ, लगातार परेशान होता गया। शनिवार शाम करीब 7 बजे उसने अपने कमरे में ज़हर खा लिया। अधिकारियों ने बताया कि उसके परिवार के सदस्य उसे स्थानीय अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता यशपाल यादव ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों संदिग्धों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

जांचकर्ता पीड़ित के फ़ोन, चैट हिस्ट्री और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जाँच कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि आरोपी ने उसके निजी डेटा तक कैसे पहुँच बनाई और डीपफेक कंटेंट कैसे बनाया।

परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि छात्र सामाजिक मेलजोल से दूर हो गया था और घटना से पहले के दिनों में तनावग्रस्त दिखाई दे रहा था। परिवार की शिकायत के बाद, पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ओल्ड थाना प्रभारी विष्णु कुमार ने इस मामले को "साइबर अपराध और एआई तकनीक के दुरुपयोग का एक गंभीर उदाहरण" बताया।

Web Title: Haryana teen in Faridabad committed suicide after being blackmailed by fake AI photos of his sisters How he was trapped