15 वर्षीय नाबालिग से पिछले 6-7 महीनों से वीडियो वायरल की धमकी दे रेप कर रहा था किशोर, पीड़िता के पिता ने कहा- बेटी ने 7-8 उल्टी की और जांच कराया तो उड़े होश

Gurugram: पुलिस ने एक नाबालिग के साथ कथित तौर पर बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में एक किशोर को पकड़ा है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि नूंह के महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करने के बाद सुधार गृह भेज दिया गया है। लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उनकी 15 वर्षीय बेटी पिछले डेढ़ महीने से परेशान दिख रही थी, लेकिन कई बार पूछे जाने के बावजूद उसने अपने व्यवहार का कारण बताने से इनकार कर दिया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बेटी को सात-आठ दिनों से उल्टी हो रही थी और जब वह उसे चिकित्सक के पास ले गया, तो उसने दवा दी। शिकायत के मुताबिक, लेकिन जब दवा से राहत नहीं मिली, तो लड़की ने अपने पिता को बताया कि उसी गांव का एक लड़का पिछले छह-सात महीनों से उसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार कर रहा था।

लड़की के पिता ने अपनी शिकायत में कहा, "जब नूंह में उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि वह लगभग सात महीने की गर्भवती है। जब मैं लड़के के घर गया और उसे डांटा तो उसके परिवार वालों ने मुझे धमकाया और बच्ची का गर्भपात कराने को कहा।"

पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद महिला पुलिस थाने में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी किशोर को पकड़ लिया गया। नूंह महिला पुलिस थाने की प्रभारी मंजू ने कहा, "हमने किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया, जहां से उसे सुधार गृह भेज दिया गया। जांच जारी है।"

