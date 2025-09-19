गुरुग्राम में बिल्डर ऑफिस पर चली गोलियां, 5 बदमाशों ने किया हमला; इस गैंग ने ली जिम्मेदारी

Gurugram Firing: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत का माहौल है। ये फायरिंग गुरुवार, 18 सितंबर देर रात सेक्टर 45 स्थित एमएनआर बिल्डमार्क के कार्यालय पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की। सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन से बमुश्किल कुछ सौ मीटर की दूरी पर रात करीब 9:30 बजे हुए इस हमले ने इलाके में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं। जानकारी के अनुसार, चार-पाँच हथियारबंद लोग परिसर के लोहे के गेट पर चढ़े और बंद कार्यालय पर गोलीबारी शुरू कर दी।

15 से ज़्यादा राउंड फायरिंग हुई, जिनमें से कुछ परिसर के अंदर खड़ी दो लग्ज़री कारों—एक जगुआर और एक बीएमडब्ल्यू—पर लगीं। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड खुद को बचाने के लिए अंदर भागे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

इसके तुरंत बाद, गैंगस्टर दीपक नांदल ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए आरोप लगाया कि एमएनआर बिल्डमार्क के मालिक रोहित रहेजा के रिश्तेदार नितिन तलवार पर उनका पैसा बकाया है, लेकिन वह 2019 में अपने परिवार के साथ न्यूजीलैंड भाग गया था।

एक कथित संदेश में, नांदल ने उन अन्य लोगों को भी चेतावनी दी, जिन पर उसका पैसा बकाया है और आरोप लगाया कि गायक राहुल यादव उर्फ ​​फाजिलपुरिया को 5 करोड़ रुपये वापस करने होंगे। जांच इस तथ्य से जटिल हो गई है कि घटना के समय परिसर में सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे।

गोलीबारी के तुरंत बाद एक फोरेंसिक यूनिट और कई सीआईए दस्तों सहित पुलिस दल मौके पर पहुंच गए। सब-इंस्पेक्टर बलजीत सिंह ने पुष्टि की कि "कई राउंड फायर किए गए", लेकिन जोर देकर कहा कि कोई चोट नहीं आई। हमले के पीछे का मकसद जांच के दायरे में है।

