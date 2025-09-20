Gujarat: ननद ने भाभी को जलते तेल में हाथ डालने के लिए किया मजबूर, बुरी तरह जली महिला; हरकत में आई पुलिस
Gujarat: घरेलू हिंसा की एक भयावह घटना में, दो बच्चों की 28 वर्षीय माँ को अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए कथित तौर पर उबलते तेल में हाथ डालने के लिए मजबूर किया गया। यह कथित हमला, कथित तौर पर उसके पति की बहन ने अपने भाइयों की मदद से, 16 सितंबर को मेहसाणा के विजापुर के गेरिटा गाँव में किया था।
पीड़िता, जो एक खेतिहर मज़दूर है, के हाथ और एक पैर गंभीर रूप से जल गए हैं और उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राथमिकी के अनुसार, उसकी ननद को महिला की वफ़ादारी पर शक था और वह बार-बार उसे गालियाँ देती और परेशान करती थी। कथित तौर पर आरोपी ने उसकी "परीक्षा" लेने के लिए एक योजना बनाई, एक बर्तन में तेल गर्म किया और उसे उसमें अपना हाथ डालने का आदेश दिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया, "मना करने पर मुझे पीटा गया और चूल्हे की ओर इस तरह धकेला गया कि मेरा हाथ उबलते तेल में गिर गया।"
पड़ोसी और महिला के पिता घटनास्थल पर पहुँचे और उसे अस्पताल ले गए। महिला ने अधिकारियों को बताया कि पिछले कुछ महीनों में उत्पीड़न बढ़ गया था। विजापुर पुलिस ने भाभी और उसके भाइयों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मारपीट, आपराधिक धमकी और जानबूझकर गंभीर चोट पहुँचाने का मामला दर्ज किया है।
विजापुर के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज कर रहे हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"