सिद्धेश्वर एक्सप्रेस में 5 करोड़ के गोल्ड की चोरी, गहरी नींद में सोता रह गया यात्री; आंख खुली तो उड़े होश

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 10, 2025 11:30 IST2025-12-10T11:30:03+5:302025-12-10T11:30:08+5:30

Siddheshwar Express train theft:   सोलापुर से मुंबई जा रही सिद्धेश्वर एक्सप्रेस में एक आभूषण व्यवसायी के बैग से लगभग 5.4 करोड़ रुपये मूल्य का 4,456 ग्राम सोना चोरी हो गया। माना जा रहा है कि यह चोरी सप्ताहांत में आधी रात को सोलापुर और कल्याण स्टेशनों के बीच हुई।

Siddheshwar Express train theft:  महाराष्ट्र के सोलापुर से ट्रेन से मुंबई जाते समय एक सोना कारोबारी के 5.53 करोड़ रुपये के आभूषण चोरी हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना छह-सात दिसंबर की रात हुई जब कारोबारी सिद्धेश्वर एक्सप्रेस ट्रेन में सोलापुर से मुंबई जा रहा था। कल्याण राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के अनुसार कारोबारी ने दो ट्रॉली बैग एक चेन से बांधकर अपनी सीट के नीचे रख दिए जिनमें 4,456 ग्राम सोने के आभूषण रखे हुए थे।

उन्होंने बताया कि इसके बाद जब वह सो गया तो एक अज्ञात चोर ने कथित तौर पर चेन तोड़ी और दोनों बैग लेकर फरार हो गया। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर भारतीय न्याय सहिंता की धारा 305 (सी) (आवास, परिवहन के साधन या पूजा स्थल में चोरी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कल्याण राजकीय रेलवे पुलिस के पंढारी कंडे ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हमने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने पीड़ित के सो जाने का फायदा उठाकर बैग चोरी कर लिए। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और संदिग्ध की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।’’ 

टॅग्स :MaharashtraRailway Policeमहाराष्ट्र