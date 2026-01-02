Ghaziabad Murder News: रिटायर्ड वायु सेना अधिकारी की निर्मम हत्या, अपने ही बेटों ने दी थी सुपारी

Ghaziabad Murder News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस ने रिटायर्ड इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) अधिकारी योगेश कुमार की हत्या की जांच में एक बड़ा खुलासा किया है। योगेश कुमार को 26 दिसंबर को गाजियाबाद के लोनी में दो लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

पुलिस ने कथित तौर पर कहा कि यह अपराध अधिकारी के बेटों ने करवाया था, जिन्होंने कथित तौर पर अपने पिता की हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए थे। 58 साल के रिटायर्ड अधिकारी अपने बेटों से अपना घर खाली करवाने की कोशिश कर रहे थे, और बेटों ने कथित तौर पर उनकी प्रॉपर्टी के लालच में हत्या की योजना बनाई।

योगेश कुमार की हत्या कैसे हुई

बागपत के रहने वाले योगेश कुमार को 26 दिसंबर को गाजियाबाद के लोनी में अशोक विहार के पास दो अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मार दी थी।

कुमार दोपहर करीब 12:40 बजे दिल्ली-सहारनपुर रोड की ओर चलते हुए फ़ोन पर बात कर रहे थे। अचानक, बाइक पर सवार दो अज्ञात लोगों ने उन पर बंदूक तानी और गोली चला दी, जो उनके सिर में लगी। लोनी सर्कल के ACP ने बताया था कि कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

क्या हत्या में पुलिसकर्मी भी शामिल है?

इस अपराध में कथित तौर पर एक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भी शामिल था। पुलिस ने बताया कि रिटायर्ड IAF अधिकारी के बेटों ने अरविंद नाम के एक पड़ोसी को कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर हायर किया था। रिपोर्ट के अनुसार, अरविंद ने फिर अपने साले नवीन के साथ मिलकर गोली चलाई, जो कौशांबी जिले में तैनात एक कांस्टेबल है।

पूछताछ के दौरान, अरविंद ने कबूल किया कि उसने और उसके साले ने योगेश को गोली मारी थी। अरविंद को बुधवार शाम को गिरफ्तार किया गया और गुरुवार को गाजियाबाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। इसके बाद, उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, रिपोर्ट में कहा गया है।

अरविंद के पास से एक .315 बोर की देसी पिस्तौल, दो ज़िंदा कारतूस और इस्तेमाल किए गए कारतूस भी बरामद किए गए। इसके अलावा, कांस्टेबल और पीड़ित के दो बेटे फरार हैं, और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

इससे पहले, पुलिस को घटनास्थल से .315 कैलिबर का एक ज़िंदा कारतूस मिला था। पुलिस को CCTV फुटेज से यह भी पता चला कि पीड़ित भागने की कोशिश कर रहा था और वह बाइक सवारों को जानता था।

पहले शिकायत मिलने के बाद, पुलिस ने FIR दर्ज की और अधिक CCTV फुटेज की जांच करने और रास्तों को स्कैन करने के लिए कई टीमें बनाईं।

Web Title: Ghaziabad Murder News: Retired Air Force officer brutally murdered by his own sons