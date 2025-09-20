Disha Patani House Firing: दिशा पाटनी के घर गोलीबारी केस में नया मोड़, दिल्ली पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया

Disha Patani House Firing: उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के घर के बाहर गोलीबारी की घटना में कथित रूप से शामिल रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गिरोह के दो नाबालिग शूटर को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, दोनों आरोपियों की उम्र करीब 17 वर्ष है और उन्हें दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने हिरासत में लिया है।

अधिकारी के मुताबिक, दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले हैं और प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनके पास से पिस्तौल और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। अधिकारी ने कहा, “वे 11 सितंबर को अभिनेत्री के बरेली स्थित आवास के बाहर हुई गोलीबारी में सीधे तौर पर शामिल थे। वे 12 सितंबर को हुई गोलीबारी में भी शामिल थे।”

कुछ अज्ञात हमलावरों ने पटानी के बरेली स्थित आवास के बाहर 12 सितंबर को तड़के करीब पौने चार बजे कई गोलियां चलाई थीं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। अधिकारी ने बताया कि आगे की पूछताछ के लिए नाबालिग आरोपियों को वारंट पर बरेली भेजा जाएगा।

गोलीबारी की इस घटना में कथित रूप से शामिल रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गिरोह के दो सक्रिय सदस्य 17 सितंबर को गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी के पास एक मुठभेड़ में मारे गए थे। मृतकों की पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी रविंदर और हरियाणा के सोनीपत के अरुण के रूप में हुई थी।

