Viral Video: पति की हत्या में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कैमिकल रिएक्शन की व्याख्या करने वाली पूर्व केमिस्ट्री प्रोफेसर को हुई आजीवन कारावास की सज़ा

Viral Video: रसायन विज्ञान की पूर्व सहायक प्रोफेसर ममता पाठक, जिनका पति की हत्या में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं और वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों को समझाने वाला वीडियो वायरल हुआ था, को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सत्र न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें उनके स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और देवनारायण मिश्रा की पीठ ने आदेश सुनाते हुए निष्कर्ष निकाला कि ममता पाठक ने पहले अपने पति नीरज पाठक को बेहोश करने वाली दवा दी और फिर उनके शरीर में बिजली का करंट प्रवाहित कर उनकी हत्या कर दी। पहले इस मौत को आकस्मिक बताया गया था, लेकिन शव के पोस्टमार्टम से पता चला कि नीरज पाठक की मौत बिजली के झटके से हृदय-श्वसन तंत्र के फेल होने से हुई थी। पुलिस को उनके घर से नींद की गोलियाँ, सीसीटीवी डीवीआर और बिजली के तार भी मिले थे।

In video: A chemistry professor argues her own case before the MP High Court. She has been accused of murdering her husband by electrocution.



Case name: Mamta Pathak vs State of Madhya Pradesh pic.twitter.com/xPIWYapbLR