Delhi: पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी से हड़कंप, फौरन खाली कराया गया; पुलिस मौजूद
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 10, 2025 12:12 IST2025-12-10T12:12:09+5:302025-12-10T12:12:22+5:30
Delhi:दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार सुबह पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित एक निजी स्कूल में बम की धमकी मिलने के बाद तुरंत आपातकालीन कार्रवाई करते हुए स्कूल को खाली कराया गया।
Delhi: पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित एक निजी स्कूल में बुधवार सुबह बम की धमकी भरा कॉल आने के बाद तुरंत आपातकालीन कार्रवाई की गई और स्कूल को खाली कराया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 10 बजकर 40 मिनट पर धमकी भरा कॉल आया, जिसमें दावा किया गया कि लवली पब्लिक स्कूल के अंदर एक विस्फोटक उपकरण लगाया गया है।
इसकी सूचना स्थानीय पुलिस, अग्निशमन विभाग और अन्य आपातकालीन एजेंसी को तुरंत दी गई। अधिकारियों ने बताया कि दमकल गाड़ियां, बम निरोधक दस्ते, खोजी दस्ते और पुलिस दल तुरंत मौके पर भेजे गए।
एहतियात के तौर पर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और परिसर को चारों ओर से घेर लिया गया। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘अभी तक कुछ भी संदिग्ध मिलने की खबर नहीं है।’’