19 वर्षीय नर्सिंग छात्रा के साथ ऑटो चालक ने किया बलात्कार, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उबाल, सीसीटीवी वीडियो की मदद से जांच जारी

Highlights कॉलेज से घर जा रही 19 वर्षीय नर्सिंग छात्रा के साथ बलात्कार ऑटो-रिक्शा चालक ने कथित तौर पर नशीला पदार्थ खिलाया सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया

Driver Rapes Nursing Student in Maharashtra: महाराष्ट्र के रत्नागिरी में कॉलेज से घर जा रही 19 वर्षीय नर्सिंग छात्रा के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार छात्रा को एक ऑटो-रिक्शा चालक ने कथित तौर पर नशीला पदार्थ खिलाया और उसके साथ बलात्कार किया। ड्राइवर ने लड़की को नशीला पानी पिलाया और जब वह बेहोश हो गई, तो वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नर्सिंग छात्रा ने अपने कॉलेज से घर जाने के लिए ऑटो बुक किया। रास्ते में ड्राइवर ने उसके साथ मारपीट की। होश में आने के बाद पीड़िता ने अपने परिवार को फोन किया।

19-year-old nursing student raped in Maharashtra's Ratnagiri.



The incident happened while she boarded an auto rickshaw to reach home. She was offered water laced with sedatives, by the auto driver. He thereafter took her to a secluded place, raped her, and fled the scene.… pic.twitter.com/VHKMxlVIcn