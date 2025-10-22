भोजन करने के बाद सो रहे थे दोस्त, साथ में थी 6 साल की बेटी, आरोपी ने किया दुष्कर्म, पिता ने काटा गुप्तांग

October 22, 2025

देवरियाः मंगलवार रात दोनों भोजन करने के बाद सो गए और बगल में बच्ची भी सो गई तथा आधी रात को रामबाबू उठा और बच्ची के साथ दुष्कर्म करने लगा।

Highlightsशोर सुनकर बच्ची के पिता की नींद खुल गयी।आरोपी को पकड़ लिया। देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचाया।

देवरियाः देवरिया जिले में एक युवक ने मंगलवार रात दोस्त की छह वर्षीय बेटी के साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद बच्ची के पिता ने आरोपी का गुप्तांग काट दिया। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि जिले के खुखुंदू थानाक्षेत्र के एक गांव का निवासी व्यक्ति पिछले दो महीने से अपनी छह वर्षीय पुत्री के साथ किराये के एक मकान में रह रहा था जहां उसका 25 वर्षीय दोस्त रामबाबू भी उसके साथ रह रहा था। उनके मुताबिक, मंगलवार रात दोनों भोजन करने के बाद सो गए और बगल में बच्ची भी सो गई तथा आधी रात को रामबाबू उठा और बच्ची के साथ दुष्कर्म करने लगा।

उन्होंने बताया कि शोर सुनकर बच्ची के पिता की नींद खुल गयी और उसने आरोपी को पकड़ लिया। अधिकारियों ने बताया कि गुस्से में आये व्यक्ति ने चाकू से आरोपी का गुप्तांग काट दिया जिससे वह लहुलूहान होकर गिर पड़ा। मकान मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचाया।

बाद में उसकी गम्भीर हालत देखते हुए उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म व यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

