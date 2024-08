Delhi Viral Video: दिल्ली के पॉश इलाके में महिला संग मारपीट, वीडियो बनता देखा दुम दबाकर भागा आरोपी

Delhi Viral Video: देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध कम होते नहीं दिख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के पॉश इलाके माने जाने वाले ग्रेटर कैलाश में पेश आया है। दरअसल ग्रेटर कैलाश में एक महिला के साथ कार के भीतर मारपीट की घटना सामने आई है। मामला तब जाकर सामने आया जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा।

वीडियो में दिख सकता है कि एक कार के अंदर एक महिला संग मारपीट की जा रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में भारी गुस्सा है। मिली जानकारी के अनुसार घटना पिछली रात की है। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि मारपीट से पहले महिला की एक व्यक्ति से बहस हो रही है। शख्स महिला को घूंसे मारता है और गाली देता है।

जैसे ही शख्स ने देखा कि उसका वीडियो बनाया जा रहा है और वह जल्दी से कार में बैठी महिला को लेकर भाग गया। ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करने वाले यूजर ने कार का नंबर और घटना का सटीक स्थान भी दिया है। इसके बावजूद, पुलिस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

Women Attacked🔴@DelhiPolice this person is beating this woman in his car, in S-Block, Greater Kailash Part 2, near Don Bosco School. Pls inform Chitranjan Park Police Station.

Car No. DL 2C AM 4852

Something serious will happen to woman. Reported via WA@CPDelhi@HMOIndiapic.twitter.com/M8PJ17Kk6Q