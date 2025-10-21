शाहबाद डेयरीः पटाखे चलाने पर झगड़ा, दिलीप को पीटने के बाद धीरज, आकाश, तरुण और अजय ने चाकू से गोंदकर मार डाला

October 21, 2025

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दिलीप के साथ तीन-चार लोगों ने मारपीट की थी फिर उनमें से एक ने उसके घर के बाहर उसे चाकू मार दिया।

Highlightsमृतक की पहचान दिलीप उर्फ ​​सीतांबर प्रसाद के रूप में हुई है।मारपीट के दौरान पीड़ित के भाइयों दीपक और संदीप पर भी हमला किया गया।एक घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

नई दिल्लीः उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में कथित तौर पर पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की पिटाई करने के बाद उसकी चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में तीन लोगों को मंगलवार तड़के गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। आरोपियों की पहचान धीरज (24), आकाश उर्फ ​​बाबा (24) और तरुण (22) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि चौथा आरोपी अजय उर्फ ​​अली अब भी फरार है। घटना के बारे में 21 अक्टूबर की रात करीब 12.20 बजे सूचना मिली। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और देखा कि पीड़ित सड़क पर पड़ा है और उसके सीने के दाहिने हिस्से पर चाकू से वार किया गया है। पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी ने बताया, ‘मृतक की पहचान दिलीप उर्फ ​​सीतांबर प्रसाद के रूप में हुई है।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दिलीप के साथ तीन-चार लोगों ने मारपीट की थी फिर उनमें से एक ने उसके घर के बाहर उसे चाकू मार दिया। मारपीट के दौरान उसके (पीड़ित के) भाइयों दीपक और संदीप पर भी हमला किया गया।’’ पुलिस ने बताया कि आरोपियों में से एक की पहचान शाहबाद डेयरी निवासी धीरज के रूप में हुई है, जो घटना के बाद फरार हो गया।

दीपक की शिकायत के आधार पर, बीएनएस की धारा 103 (1) और 3 (5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसके बाद पुलिस ने एक घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। धीरज जहांगीरपुरी में एक ई-कॉमर्स किराना इकाई में काम करता है, आकाश बवाना में बर्तन के कारखाने में काम करता है और तरुण रिठाला में कुरियर सेवा में काम करता है। पुलिस ने बताया कि फरार सह-आरोपी अजय उर्फ ​​अली की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। 

