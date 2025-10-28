2021-2024 के बीच जुराब फैक्टरी में काम के दौरान छात्रा के पिता अकील खान ने किया था यौन उत्पीड़न, बदला लेने की साजिश, मुश्किल में झूठी कहानी गढ़ने वाली छात्रा

Highlights अशोक विहार के पास तीन लोगों ने उस पर तेजाब फेंक दिया। न ही वारदात वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज में हमलावर नजर आए। आरोपियों को फंसाने के लिए अपने हाथ पर ‘टॉयलेट क्लीनर’ उड़ेल लिया था।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी में अपने पिता के कहने पर तेजाब हमले की कथित तौर पर झूठी कहानी गढ़ने वाली 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा से दिल्ली पुलिस मंगलवार को पूछताछ करेगी। छात्रा का पिता अपने खिलाफ दर्ज बलात्कार की एक शिकायत को लेकर बदला लेना चाहता था। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नॉन-कॉलेजिएट वुमंस एजुकेशन बोर्ड की बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा ने दावा किया था कि रविवार को वह अतिरिक्त कक्षा में शामिल होने जा रही थी, जिस दौरान अशोक विहार के पास तीन लोगों ने उस पर तेजाब फेंक दिया।

हालांकि, पुलिस ने कहा कि उसे मौके पर तेजाब का कोई सुराग नहीं मिला और न ही वारदात वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज में हमलावर नजर आए। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम को भी उस इलाके में तेजाब की कोई फेंकी हुई बोतल नहीं मिली और जांच में पता चला कि उसने (छात्रा ने) आरोपियों को फंसाने के लिए अपने हाथ पर ‘टॉयलेट क्लीनर’ उड़ेल लिया था।

आरोपी, छात्रा के रिश्तेदार हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘छात्रा से आज पूछताछ की जाएगी।’’ अधिकारी ने कहा, ‘‘अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की टीम उससे पूछताछ करेगी ताकि घटना के पीछे की वजह पता चल सके। अब तक हमें पता चला है कि (छात्रा का) पूरा परिवार इस साजिश में शामिल है।’’ छात्रा के पिता अकील खान को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

खान ने यह कबूल किया था कि उसने अपने खिलाफ दर्ज बलात्कार की शिकायत का बदला लेने के लिए नकली हमले की साजिश रची थी। पूर्व में, आरोपियों में से एक की पत्नी ने खान पर 2021 और 2024 के बीच उसकी जुराब फैक्टरी में काम करने के दौरान यौन उत्पीड़न किये जाने का आरोप लगाया था। इस बीच, पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से जब्त किए गए तरल पदार्थ की जांच से पता चला है कि यह ‘टॉयलेट क्लीनर’ है, तेजाब नहीं। मामले की जांच जारी है।

Web Title: delhi police student father Aqeel Khan sexually assaulted working sock factory between 2021-2024 plotting revenge student fabricated false story in trouble