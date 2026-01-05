मां कविता, बहन मेघना और भाई मुकुल को पहले धतूरा मिला लड्डू खिलाया फिर गला घोंटकर की हत्या, थाने जाकर यशवीर सिंह ने जुर्म कबूला

Highlights यशवीर ने पुलिस को बताया कि उसका परिवार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। पिता ट्रक चालक हैं और पिछले छह महीने से वह परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं। लगभग 1.5 करोड़ रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी थी।

नई दिल्लीः पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक युवक ने आर्थिक तंगी की वजह से अपनी मां, बहन व नाबालिग भाई को धतूरा मिला हुआ लड्डू खिलाने के बाद गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी और फिर थाने जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान यशवीर सिंह (23) के रूप में हुई है, जो लक्ष्मी नगर के सुभाष चौक का निवासी है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने शाम करीब पांच बजे लक्ष्मी नगर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया और अपने परिवार के सदस्यों की हत्या करने की बात कबूल की।

यशवीर ने पुलिस को बताया कि उसका परिवार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था और गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। आरोपी ने बताया कि उसके पिता ट्रक चालक हैं और पिछले छह महीने से वह परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने दावा किया कि उसने लगभग 1.5 करोड़ रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी थी और पिछले दो महीनों में उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन वह असफल रहा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आरोपी के बयान की पुष्टि की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खुलासे के अनुसार, वह सोमवार सुबह यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास एक मंदिर में गया, पास के एक पौधे से धतूरे के बीज लिए और लड्डू बनाए। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद उसने अपनी मां कविता (46), बहन मेघना (24) और भाई मुकुल (14) को कथित तौर पर लड्डू खिलाए। पुलिस ने बताया कि परिवार के तीन सदस्य बेहोश हो गए,

जिसके बाद आरोपी ने अपराह्न डेढ़ से दो बजे के बीच घर पर उनका गला घोंट दिया। पुलिस के मुताबिक, अपनी मां और भाई-बहनों की हत्या करने के बाद यशवीर ने थाना पहुंचकर कथित तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने बताया कि अब तक बताई गई जानकारी आरोपी के कबूलनामे पर आधारित है और मामले की जांच जारी है।

पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है और फोरेंसिक टीम को घटनास्थल की जांच करने, सबूत इकट्ठा करने और मौत के सटीक कारण का पता लगाने के लिए तैनात किया गया है। पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।

घटनाक्रम की पुष्टि करने व आरोपी के दावों की पुष्टि करने के लिए जांच दल गठित किए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी पेशे से चालक था लेकिन पिछले छह महीनों से कोई काम नहीं कर रहा था। अधिकारी ने बताया, “हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे व उसके पड़ोसियों से पूछताछ जारी है।”

