VIDEO: दिल्ली में दबंगों ने पैंट उतारकर युवक को पीटा, सीसीटीवी वीडियो वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: January 5, 2026 16:51 IST2026-01-05T16:49:59+5:302026-01-05T16:51:55+5:30
Crime in Delhi Laxmi Nagar: दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है, यहां कुछ लोग एक युवक को घर से बाहर खींचकर लाते हैं और बीच सड़क उसको नंगा करके पीटते रहते हैं।
Crime in Delhi Laxmi Nagar: दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है, यहां कुछ लोग एक युवक को घर से बाहर खींचकर लाते हैं और बीच सड़क उसको नंगा करके पीटते रहते हैं। आरोपियों ने युवक की पैंट उतार दी और उसे लातों से पीटते रहे। वीडियो में मौके पर दो पुलिसकर्मी पहुंचे मगर उन्होंने हमलावरों को नहीं पकड़ा। पुलिसकर्मी ने पीड़ित को उसकी पैंट लाकर दी और बस वहां खड़े रहे, हमलावर फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है।
“आपके एक वोट की ताक़त”— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) January 5, 2026
पीड़ित राजेश गर्ग और उनके बेटे को साथ सड़क पर “नंगा” किया गया , फिर खूब पीटा
जी हाँ ,अब गुंडाराज दिल्ली में पूरी तरह स्थापित हो चुका है
पुलिस की हालत भी वीडियो में देखिए
लक्ष्मी नगर की घटना है , नीली जैकेट में जो नेता दिखाई दे रहा है, खुद को BJP का… pic.twitter.com/fcuo5B8kHK
दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके की वारदात, दबंगों ने सरेआम पिता-पुत्र की पिटाई की... गुंडागर्दी का वीडियो वायरल— AajTak (@aajtak) January 5, 2026
ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरविंद ओझा#BreakingNews#Delhi#LaxmiNagar#LawAndOrder । @ARPITAARYA । @arvindojhapic.twitter.com/fgAVnIgYJB